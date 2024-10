Reggio, ancora sequestri a piazza del Popolo: l’attività della Polizia Locale – FOTO

Il maxi sequestro della Polizia Locale a Reggio Calabria ha riguardato della merce esposta abusivamente per la vendita

Nell’ambito del piano focus ‘ndrangheta una doppia operazione ad opera della Polizia Locale.

Sequestro capi d’abbigliamento a piazza del Popolo

Nell’ambito di due distinte attività in Piazza del Popolo, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha sequestrato un’ ingentissima quantità di merce esposta abusivamente per la vendita sia alimentare che no food.

Quest’ultima, costituita da scarpe, abbigliamento, borse, cinture ammonta a quasi 5.000 pezzi, ed è stata abbandonata da ambulanti in fuga che affollavano l’area nella giornata di domenica. Area sulla quale, da oltre sei mesi, nei giorni festivi è vietato il commercio.

In beneficenza un quintale di derrate alimentari

Sempre sulla predetta area e nelle immediate adiacenze, nella giornata di oggi è stato sequestrato oltre un quintale di derrate alimentari ( per di più ortaggi e frutta), donato in beneficenza visto l’ottimo stato di conservazione.

I servizi, che continueranno senza sosta anche nelle prossime settimane, si inquadrano nell’ambito del più generale piano dei controlli a tutela della leale concorrenza e della igiene dei prodotti previsti dal piano focus ‘ndrangheta.