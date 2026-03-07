Al Pilone by RARE si torna negli anni ’90: cena, disco e un’ospite speciale

Ci sono serate che non sono semplici eventi. Sono viaggi nel tempo. Occasioni per ritrovarsi, cantare a squarciagola e tornare per qualche ora negli anni in cui la musica dance faceva vibrare discoteche e piazze.

Sabato 14 marzo il Pilone by Rare, a Santa Trada, si prepara a trasformarsi in una vera e propria macchina del tempo con Rewind ’90 – Trent’anni di Dance, un format che celebra la musica che ha segnato un’epoca. Un appuntamento che unisce cena, spettacolo e disco, con un ospite speciale: Nathalie Aarts, voce storica dei Soundlovers, tra le icone della dance anni ’90.

Un evento pensato per chi quegli anni li ha vissuti, ma anche per chi vuole riscoprirne l’energia in una serata che promette ritmo, divertimento ed un pizzico di nostalgia.

Nathalie Aarts, la voce dei Soundlovers al Pilone

Tra i momenti più attesi della serata c’è senza dubbio la presenza dell’artista olandese protagonista di alcune delle hit più iconiche della dance anni ’90.

La cantante, conosciuta in tutto il mondo per i successi con The Soundlovers, porterà sul palco del Pilone by RARE tutta l’energia di una stagione musicale che ha fatto ballare intere generazioni. Brani che hanno riempito le piste delle discoteche e che ancora oggi continuano a essere tra i più amati dal pubblico.

Dinner show tra karaoke, intrattenimento e musica

La serata inizierà alle 20:30 con il dinner show, dove protagonista sarà Ugorilla, insieme a Ciccio P., con momenti di karaoke e intrattenimento che accompagneranno la cena.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera ci penserà Donatella Tripodi, che farà da collante tra cena e dopocena, accompagnando il pubblico verso il cuore della notte.

Per la cena sarà possibile scegliere tra due formule:

menù pizzeria con giropizza , gnocco fritto e un ricco tagliere di salumi , pensato per chi ama la convivialità a tavola.

con , gnocco fritto e un , pensato per chi ama la convivialità a tavola. menù ristorante alla carta, per chi preferisce un’esperienza gastronomica più tradizionale.

La prenotazione per la cena è fortemente consigliata.

After dinner: la notte continua

Dalle 23:30 in poi si accendono le luci del dopocena, con un vero viaggio musicale nella storia della dance.

In console Enzo Romeo e Gianni Sanfilippo, pronti a far rivivere trent’anni di musica tra le hit che hanno segnato gli anni ’90 e i primi 2000.

Il risultato? Una pista pronta a riempirsi con un pubblico che quella musica l’ha vissuta davvero e che continua a portarla nel cuore.

A completare la serata anche il supporto di Radio Touring, con un format che arriva per la prima volta al Pilone in versione invernale, trasformando il locale in una disco.

Un viaggio negli anni ’90 da vivere insieme

“Rewind ’90” non è solo una festa. È un ritorno a un periodo che ha segnato la vita di molti: le prime discoteche, le cassette, i CD masterizzati, le hit cantate in macchina con gli amici.

Una serata pensata per un pubblico che ha voglia di divertirsi, ballare e rivivere le emozioni di quegli anni.

Il consiglio degli organizzatori è semplice: “Non fatevelo raccontare”.

Pilone by Rare

Borgo Santa Trada, Villa San Giovanni

(a un minuto dall’uscita autostradale)

Info e prenotazioni: 3294307912