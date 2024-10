Sergio Ferrari eletto presidente di Arrical: ‘Lavorerò nell’interesse dei calabresi’

Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina, è stato eletto presidente dell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria (Arrical).

L’elezione si è svolta nella sala giunta della Cittadella regionale, alla presenza del presidente della Regione Roberto Occhiuto. Ferrari ha ottenuto 28 voti, con dieci astenuti e due assenti.

La prima riunione per l’elezione del presidente, svoltasi la scorsa settimana, era fallita per la mancanza di un accordo sul nome del nuovo presidente. Con l’elezione di Ferrari si conclude il periodo di avviamento di Arrical, istituita con legge regionale nell’aprile del 2022 e guidata finora dal commissario Bruno Gualtieri.

“Ringrazio i colleghi sindaci – ha detto, in una dichiarazione, Ferrari, che é anche presidente della Provincia di Crotone – che hanno inteso attribuirmi la fiducia in questo ruolo gravoso ma allo stesso tempo prestigioso. Ho piena consapevolezza del grande lavoro ed impegno da mettere in campo, ma lo affronterò con la predisposizione al confronto ed al dialogo alla ricerca dell’unanimità per le importanti scelte che dovranno essere fatte nell’interesse dei calabresi.

Da subito mi metterò al lavoro ed incontrerò il commissario Gualtieri per fotografare lo stato dell’arte. E poi, insieme ai colleghi sindaci del direttivo, decideremo cosa fare. Ci aspettano sfide importanti e per questo auspico condivisione. La mia elezione rappresenta un passo importante per riportare il territorio crotonese nella giusta visibilità”.