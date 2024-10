Serie B: la finale è bellissima, in A ci va il Monza dopo i supplementari

Una partita bellissima quella che si è giocata all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa dove il Monza è riuscito a vincere per 3-4 dopo una gara di altissimo livello, giocata su ritmi elevatissimi e con sette gol realizzati nel corso dei novanta minuti più i supplementari. Pisa in vantaggio di due reti dopo soli nove minuti, ma Monza mai fuori dal match nonostante un avvio shock.

La squadra di Stroppa è riuscita ad agguantare il pari e sul finale di partita a ridosso della chiusura dei tempi regolamentari ha subìto il gol di Mastinu che ha portato le squadre ai supplementari. E nel corso della prima parte dei tempi aggiuntivi, la rete di Marrone e poi quella di Gytkjaer su errore gravissimo di Birindelli ha blindato il risultato e per la prima volta portato il Monza in serie A. Gioia immensa per il presidente Berlusconi presente in tribuna e l’amministratore delegato Galliani.