Un sogno chiamato A2 Elite: Turiano firma il primo gol a soli 16 anni con la Cadi Futura

C’è una nuova e giovane stella che brilla nel firmamento della Cadi Antincendi Futura. Si chiama Domenico Turiano, è un talentuoso pivot classe 2010 e nella giornata trascorsa ha realizzato il suo primo, indimenticabile gol in A2 Elite.

Una rete che profuma di futuro, arrivata al momento giusto per sigillare una prestazione corale e regalare un brivido speciale al giovane calcettista, protagonista di una crescita costante segnata dal sudore e dalla dedizione.

L’emozione, come spesso accade in questi casi, è difficile da contenere. A pochi minuti dal fischio finale, Turiano si è presentato davanti ai nostri microfoni con gli occhi ancora lucidi e la voce rotta dalla gioia: “Un’emozione indescrivibile. Segnare a 16 anni in A2 Elite per me è qualcosa di formidabile. E niente, non ho parole“.

Il gol è arrivato con una certa tempestività, quasi a voler scrivere subito la storia. Un’azione fulminea, nata dalla complicità con il suo allenatore. A svelare il retroscena è stato lo stesso Turiano con un sorriso complice: “Me l’ha passata il mio mister delle selezioni Under, Peppe Scopelliti, ne sono fiero“.

Dietro questo primo acuto in campionato, però, c’è molto più di un semplice “colpo di fortuna”. C’è il lavoro silenzioso e quotidiano che il giovane pivot ha scelto come sua filosofia di vita. Interrogato sul suo percorso di crescita, Turiano ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai suoi coetanei, sfatando il mito del talento innato come unica via per il successo.

“Penso che soprattutto a questa età il lavoro batte il talento, l’ossessione batte il talento. Non penso siano frasi fatte, penso che lo sia veramente perché l’ho provato sulla mia pelle. Lavoro sempre, ogni giorno, e curo l’alimentazione, tanta palestra. Questo poi porta i frutti“.

Una maturità sorprendente per un ragazzo della sua età, che dimostra come la Cadi Antincendi Futura stia coltivando non solo un atleta di prospettiva, ma anche un giovane uomo consapevole del proprio percorso.

Nonostante l’euforia per il traguardo personale, Turiano ha tenuto a sottolineare la difficoltà dell’incontro, riservando parole di stima per l’avversario di giornata, il Melilli. Una squadra che, nonostante la posizione in classifica, non ha mai abbassato la guardia.

“Onore al Melilli che nonostante la classifica ha giocato una partita tosta, non ha mai mollato. Molte squadre, quando sono in queste situazioni, potrebbero gettare la spugna. Loro invece hanno fatto la loro partita e ci hanno dato filo da torcere fino alla fine, quindi onore a loro“.

Lo sguardo, però, è già proiettato avanti. Con la matita di un ragazzo che non si accontenta, Turiano ha tracciato gli obiettivi immediati della stagione, tra campionato Under e play-off: “Dobbiamo andare step by step. Ci aspetta una guerra qui in casa contro la Gallinese nell’Under 17. Nell’Under 19 ora abbiamo i play-off e ci aspettano tante battaglie. Noi stiamo lavorando bene, il gruppo è unito e io ci credo di arrivare fino in fondo“.