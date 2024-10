Serie B: il Palermo supera il Bari. La classifica provvisoria

Anticipo del venerdi tra il Palermo ed il Bari. Battuta d’arresto per la squadra di Mignani che cede a pochi minuti dalla fine mentre per i rosanero è il settimo risultato utile consecutivo ed uno slancio interessante in classifica. La decide Marconi. Mini rissa nel finale.

La classifica

Frosinone 42

Reggina 36

Genoa 36

Bari 33

Pisa 29

Sudtirol 29

Ternana 29

Cagliari 28

Palermo 28

Parma 27

Ascoli 25

Modena 25

Brescia 25

Spal 23

Benevento 23

Como 22

Cittadella 22

Venezia 20

Perugia 19

Cosenza 18