Serie B: Bandecchi annuncia cessione quote della società rossoverde

Stefano Bandecchi, patron della Ternana, ha parlato a La Nazione riguardo la possibile cessione di una parte delle quote della società rossoverde: “Siamo molto vicini all’accordo con un socio che acquisirà il 10-15 per cento. In settimana ci saranno passi in avanti anche con altre persone che dovrebbero rilevare ognuna una pari quota. L’obiettivo resta quello di cedere il 40-45 per cento del pacchetto azionario. Credo che al ‘Liberati’ in occasione della gara con il Pisa ci saranno i nuovi soci”.

