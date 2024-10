Serie B: Bari straripante e non solo per merito di Cheddira. Ci sono due ex amaranto

Con un punteggio tennistico il Bari liquida la capolista Brescia e aggancia la vetta della classifica, approfittando pure del passo falso della Reggina. Tanti gol contro una squadra apparsa decisamente fuori partita sin dai primi minuti e così, grazie al 6-2 finale, oltre al primato il Bari guadagna la prima posizione anche in fatto di gol realizzati: 16. Se è vero che Cheddira sta facendo il fenomeno a suon di reti, 7 in altrettante gare, è altrettanto vero che il gioco dei galletti a tratti devastante sta entusiasmando. Tra i protagonisti anche due ex Reggina, anche sul piano realizzativo. Folorunsho e Bellomo hanno aperto le danze e spianato la strada verso il successo, il calciatore nativo di Bari, a fine partita ha mostrato tutto il suo entusiasmo, dichiarazioni riportate da tuttobari:

Il Brescia porta bene a Bellomo