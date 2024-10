Serie B: clamorosa sconfitta del Brescia, cade la Reggina. Risultati e classifica

Torna a conoscere il sapore della sconfitta la Reggina contro una squadra che si presentava all’incontro in grande difficoltà e che nei primi trenta minuti di gara ha subìto la squadra amaranto. Un secondo tempo giocato in maniera diversa, qualche cambio azzeccato da Tesser e qualche altro discutibile di Inzaghi (da capire l’uscita di Pierozzi se per scelta o impossibilità a proseguire del calciatore), consegna tre punti inaspettati ai canarini, andati pochissime volte al tiro, ma Diaw ha azzeccato il colpo di testa sufficiente a vincere la partita. Clamoroso tonfo dell’altra capolista Brescia sul campo del Bari, mentre sale ancora la Ternana e guadagna punti pesanti anche il Genoa.

Il risultati della giornata

Cosenza – Como 3-1

Bari – Brescia 6-2

Cagliari – Venezia 1-4

Cittadella – Ternana 0-2

Modena – Reggina 1-0

Palermo – Sudtirol 0-1

Parma – Frosinone 2-1

Spal – Genoa 0-2

Perugia – Pisa 1-3

Domenica 2 ottobre

Benevento – Ascoli

La classifica

Reggina 15

Bari 15

Brescia 15

Genoa 14

Ternana 13

Frosinone 12

Parma 12

Cosenza 11

Sudtirol 10

Cagliari 10

Spal 9

Ascoli 8

Cittadella 8

Venezia 8

Benevento 7

Palermo 7

Modena 6

Pisa 5

Perugia 4

Como 3