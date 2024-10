Serie B: l’agguato al pullman del Benevento, il silenzio del Perugia, la polemica a Cosenza

Con la sconfitta sul campo del Cittadella il Benevento dice praticamente addio alla serie B. Incredibile ma vero, la squadra costruita per il salto di categoria e con il terzo monte ingaggi in assoluto, nel giro di qualche anno dalla massima serie precipita nell’inferno della C. Brutto episodio che ha visto vittime i calciatori e tutto lo staff con l’agguato al pullman subìto durante il viaggio di ritorno: “Agguato al pullman del Benevento in autostrada. È quanto successo all’altezza di Barberino del Mugello, mentre la squadra stava rientrando dalla trasferta di Cittadella. La giornata di passione dei trasporti ha spinto la società a cambiare programma e ad affrontare il viaggio di ritorno con il pullman societario. Proprio durante il rientro a casa, il pullman è stato affiancato da van da 9 posti: gli autori dell’aggressione hanno attaccato con spranghe di ferro sporgendosi dai finestrini e rompendo i vetri esterni. A quel punto, l’autista è stato costretto ad arrestare la marcia e ad attendere l’arrivo della Polizia, il cui intervento ha scongiurato conseguenze peggiori, scortando la squadra in città. Non c’è stato nessun ferito, ma la cicatrice nell’animo e la paura resteranno sicuramente“. fonte: calciobenevento.it

Perugia in silenzio stampa

“AC Perugia Calcio informa di aver adottato il silenzio stampa fino a nuova comunicazione. Pur nel rispetto del diritto di cronaca, visto il momento delicato in cui si trova la squadra, il club ritiene opportuno dedicare la massima concentrazione al prosieguo della stagione. Pertanto nessun dirigente e tesserato è autorizzato a rilasciare dichiarazioni. La data di fine silenzio stampa sarà comunicata successivamente”.

La polemica a Cosenza tra tifosi e squadra

“Viali alla vigilia della partita con il Venezia aveva chiamato a raccolta i tifosi del Cosenza. E la risposta, come sempre, è stata eccezionale: poco più di diecimila spettatori allo stadio Marulla. Con i ragazzi delle due curve che non hanno smesso un solo attimo a incitare la squadra. Anche dopo il pareggio arrivato al novantesimo. Ma quanto accaduto dopo il triplice fischio del mediocre arbitro Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, ha fatto indignare e non poco i tifosi. Si è scatenata una polemica sui social, perché a fine partita i giocatori e l’allenatore Viali sono andati via di corsa negli spogliatoi senza salutare i tifosi. I tifosi si attendono le scuse da parte della squadra e dell’allenatore“. fonte: tifocosenza.it

La classifica

Frosinone 71 (promosso in serie A)

Genoa (-1) 70 (promosso in serie A)

Bari 62

Sudtirol 57

Cagliari 54

Parma (-1) 51

Palermo 48

Pisa 46

Venezia 46

Ascoli 46

Reggina (-7) 45

Modena 45

Ternana 43

Como 43

Cittadella 41

Cosenza 39

Brescia 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32