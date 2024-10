Serie B: adesso c’è solo una squadra imbattuta, crollo Brescia. La classifica aggiornata

Serie B spezzatino ed in campo nel primo pomeriggio altre due squadre. Dopo l’imbattibilità persa da Reggina e Frosinone, arriva anche la prima battuta d’arresto per il Brescia, superato in maniera sorprendente in casa dal Como, al primo acuto della stagione. Non è stata sufficente una sontuosa prestazione di Palacio.

I risultati

Lecce – Monza 3-0 (venerdi)

Alessandria – Cosenza 1-0

Cremonese – Ternana 2-0

Crotone – Ascoli 2-2

Frosinone – Cittadella 0-1

Pisa – Reggina 2-0

Spal – Parma 2-2

Domenica 3 ottobre

Brescia – Como 2-4

Pordenone – Vicenza

Benevento – Perugia

Leggi anche

La classifica

Pisa 19

Cremonese 15

Brescia 14

Lecce 14

Ascoli 13

Cittadella 12

Benevento 11

Reggina 10

Frosinone 10

Cosenza 10

Monza 9

Perugia 9

Parma 9

Spal 8

Ternana 7

Crotone 4

Alessandria 4

Como 3

Pordenone 1

Vicenza 0