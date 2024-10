Serie B: esordi pesanti per Cosenza e Catanzaro. Si parte il 17 agosto

Diramato il calendario per quello che riguarda la prossima stagione di serie B, campionato che sarà come sempre imprevedibile, affascinante e sorprendente. Partenza subito in salita per le calabresi Catanzaro e Cosenza che, pur giocando in casa, si troveranno di fronte due tra le compagini più attrezzate e favorite per la vittoria del torneo. Da segnalare pure un interessante big match tra il Frosinone e la Sampdoria, mentre Pippo Inzaghi con il suo Pisa, farà l’esordio in casa con lo Spezia.

Prima giornata

Bari-Juve Stabia

Brescia-Palermo

Catanzaro-Sassuolo

Cesena-Carrarese

Cosenza-Cremonese

Frosinone-Sampdoria

Pisa-Spezia

Reggiana-Mantova

Salernitana-Cittadella

SudTirol-Modena