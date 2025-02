Serie B: il Catanzaro non si ferma più, il Cosenza vede la C. Risultati e classifica

Nove risultati utili consecutivi e quarto posto in classifica dopo aver battuto la terza forza del campionato, lo Spezia. Il Catanzaro di Fabio Caserta, in tanti ne chiedevano il suo esonero dopo poche giornate, continua la sua marcia verso la parte alta della classifica e sembra non volersi fermare più. L’ultima sconfitta risale proprio al match giocato al Ceravolo contro lo Spezia, tre punti adesso pesantissimi che tornano utili anche al Pisa di Pippo Inzaghi che aumenta il proprio vantaggio. Unica squadra ad aver vinto in casa.

Sprofonda il Cosenza che ne prende tre dal Palermo e vede sempre più la serie C. La capolista Sassuolo, nell’anticipo con la Sampdoria, non è andata oltre il pareggio.

I risultati della giornata

Sampdoria – Sassuolo 0-0

Reggiana – Carrarese 2-2

Pisa – Juve Stabia 3-1

Mantova – Bari 0-1

Cittadella – Modena 0-2

Cremonese – Cesena 1-2

Spezia – Catanzaro 0-1

Cosenza – Palermo 0-3

Brescia – Sudtirol 0-0

Salernitana – Frosinone (ore 17.15)

La classifica

Sassuolo 62

Pisa 57

Spezia 50

Catanzaro 42

Cremonese 41

Juve Stabia 39

Bari 37

Cesena 37

Palermo 35

Modena 34

Carrarese 31

Brescia 30

Reggiana 30

Cittadella 30

Sampdoria 29

Mantova 29

Sudtirol 29

Frosinone 26

Salernitana 25

Cosenza (-4) 21