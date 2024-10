Serie B: le squadre più seguite sui tre social. Comanda il Parma, Reggina a metà classifica

Nel calcio che cambia e si evolve, una parte predominante la stanno svolgendo i social. Per i tifosi punto di riferimento per discussioni, dibattiti, punti di vista. Strumenti che negli ultimi anni vengono presi in seria considerazione anche dalle società e non è un caso che tante di queste a qualsiasi livello, assumano professionisti del settore per usare le giuste ed accattivanti strategie di comunicazione. Pianetaserieb.it ha stilato una interessante classifica del campionato cadetto, facendo una somma dei tre profili social più conosciuti, graduatoria nettamente comandata dal Parma: