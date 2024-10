Serie B: il Cosenza ufficializza il nuovo DG. E’ il reggino Beppe Ursino

Una lunga militanza a Crotone dove ha scritto pagine incredibili e memorabili per il club pitagorico, comprese le due promozioni in serie A, poi la necessità di riposare per ripartire. Ancora dalla Calabria e dalla serie B sempre con una compagine dai colori rossoblu. Il reggino Beppe Ursino è ufficialmente il nuovo Ds del Cosenza.

Il comunicato

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Generale al Sig. Giuseppe Ursino. Figura professionale di altissimo livello, calabrese nativo di Roccella Jonica, nella veste di Direttore Sportivo ha nel suo palmares due promozioni e una salvezza nella massima serie e quindici partecipazioni alla serie B. Numerosi i talenti, sia italiani che esteri, individuati, valorizzati e lanciati nel panorama calcistico nazionale e internazionale. Competenza ed esperienza ne fanno uno dei più autorevoli dirigenti del mondo del calcio, capace di coordinare armonicamente le diverse aree del Club. Al Direttore Ursino, che si lega al Cosenza Calcio con un accordo valido fino al giugno 2025, il benvenuto nella famiglia rossoblù“.