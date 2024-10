Serie B: il Cosenza esonera Dionigi. Tra i candidati ancora ex Reggina

“La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Davide Dionigi. Al tecnico, che ha collezionato 12 panchine in rossoblù, tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto.

La Società informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù“.

Questo il comunicato della società. Secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche, la società avrebbe ricevuto il no di alcuni allenatori ex Reggina come Aglietti e Stellone e per la successione dello stesso Dionigi, anche lui con un passato in amaranto, oltre a Di Biagio si starebbe pensando a Breda e Modesto.