Serie B: Cosenza in ritiro fino al derby con la Reggina. Confermato Viali

Ultimo posto in classifica e nessun cambio di passo per il Cosenza che dallo scontro diretto con il Como esce malissimo e con un pesante passivo. 5-1 il punteggio a favore dei lariani, nonostante il pareggio trovato da Marras con una splendida conclusione, dopo il vantaggio dei padroni di casa. I rossoblu sono crollati dopo il calcio di rigore subìto quello del 2-1, da quel momento una sorta di tiro al bersaglio con la cinquina finale. Dopo la gara solita contestazione al presidente Guarascio, mentre la squadra è stata mandata in ritiro fino a martedi sera, giorno in cui si giocherà il derby contro la Reggina. Nel frattempo la società ha confermato sicuramente per la prossima sfida il tecnico Viali.

