Serie B: buon debutto dell’arbitro reggino Cosso, mentre Lucca ne fa due. Vola il Pisa

Primo anticipo della seconda giornata di campionato, con il Pisa nuovamente in casa contro l’Alessandria, dopo aver battuto all’esordio la Spal.

La squadra guidata da mister D’Angelo, dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, è riuscita ad imporsi grazie alla doppietta del giovane attaccante Lucca, autore delle sue prime reti in cadetteria, che regalano altri tre punti ai neroazzurri, in testa alla classifica a punteggio pieno. Partita arbitrata dal reggino Francesco Cosso, buona la sua direzione. Nel frattempo si è scesi in campo per il secondo anticipo del venerdi e dopo 14 minuti il Brescia è avanti di due reti sul Cosenza.