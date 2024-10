Serie B, il solito Di Nunno senza mezzi termini: ‘Esonero Foschi? Era fuori di testa’

Tentativo di rimonta dopo un avvio di stagione disastroso per il Lecco. Il presidente Di Nunno ha rilasciato una intervista a TMW, parlando dell’esonero del tecnico che ha riportato dopo tanti anni la squadra in serie B, la coraggiosa scelta di assumere Bonazzoli, ex Reggina, ed il calciomercato:

L’esonero di Foschi

“Abbiamo mandato via l’allenatore che si era montato la testa fin sopra i capelli. Così ho deciso che dovevo mandarlo a casa. Era fuori di testa. Aveva vinto i playoff e pensava che la B fosse uguale alla C. Poi non andava più d’accordo con il nostro secondo allenatore che vedevo che sapeva lavorare bene. Così ho dato la squadra in mano alla coppia Malgrati-Bonazzoli e siamo contenti. Salvezza? Se non porto a casa la salvezza mi impicco (sorride, ndr). Poi valuteremo il futuro. Magari un giorno venderò, ma non ad americani, a gente come me”.