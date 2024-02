Serie B: Domotek Volley Reggio Calabria imbattibile e inesauribile. La classifica

Nemmeno la combattività della Paomar Siracusa ha potuto alcunché contro la sovrabbondanza di qualità stipata nella stiva della Domotek Volley Reggio Calabria. Il tredicesimo risultato lindo (3-0) riscosso dalla squadra calabrese vale un allargamento della voragine che ora la separa dalla terza piazza abitata proprio dal sestetto aretuseo sconfitto domenica pomeriggio a domicilio (covo inviolato prima del vittorioso assalto amaranto) e dall’Aquila Bronte impostasi 3-0 sulla Sicily F.lli Anastasi Messina fin qui mai uscita vincente dal campo nel corso del campionato. Invariato, invece, lo spazio di separazione che il team di mister Polimeni mantiene dalla seconda in graduatoria, la Ciclope Volley Bronte. Otto le lunghezze conservate dagli etnei grazie alla buona riuscita della trasferta (3-0) in casa della Costa Dolci Papiro Fiumefreddo zavorrata dal penultimo posto in classifica. Rovinosa, invece, la caduta (3-0) della Datterino Letojanni superata al PalaValentia dalla Tonno Callipo Vibo Valentia.

Il quindicesimo turno si è manifestato propizio per la Volley Bisignano che ha festeggiato, come dovuto, la prima completa affermazione tra le mura amiche, in una prova al cardiopalma nella bagarre per scongiurare la retrocessione: piegata (3-1) la Re Borbone Palermo, prossima avversaria, al PalaCalafiore, della Domotek Volley Reggio Calabria. Ad osservare il turno di riposo sono state Raffaele Lamezia e Systemia Viagrande Catania.

La classifica

DOMOTEK VOLLEY RC 39

CICLOPE VOLLEY BRONTE 31

PAOMAR VOLLEY SR 26

AQUILA BRONTE CT 26

RAFFAELE LAMEZIA 23

DATTERINO V.LETOJANNI 22

TONNO CALLIPO VV 18

RE BORBONE PALERMO 15

BISIGNANO GROUP 12

SYSTEMIA VIAGRANDE CT 9

COSTA DOLCI PAPIRO CT 6

SICILY F. ANASTASI ME 1