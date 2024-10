Serie B: crisi Chievo, il Ds De Giorgis: ‘Dobbiamo vendere’

Crisi totale nel mondo del calcio. La pandemia ha ulteriormente accentuato crepe economiche già esistenti e riorganizzare la prossima stagione sarà davvero difficile per tutti. Impossibile un’altra stagione senza introiti, senza botteghino e quindi tifosi sugli spalti, ma intanto è necessario trovare le risorse per costruire le squadre. Momento delicatissimo anche in casa Chievo con la società in grandi difficoltà e costretta a vendere, così come ha dichiarato il ds Giorgio De Giorgis a Tuttosport:

Leggi anche

Il Chievo deve vendere

“Il ds De Giorgis: ‘Conti a rischio, dobbiamo vendere‘”. La società di Campedelli è costretta a ridimensionare. Per adempiere a tutti gli atti propedeutici all’iscrizione dovrà fare cessioni per almeno 3,5 milioni di euro. In panchina si vira su Stefano Vecchi, reduce da una stagione positiva al Sudtirol. E’ in vantaggio su Mignani, Domizzi e Calabro. Lo si legge su tuttoB.com.

La Reggina, per politica che porta avanti dall’arrivo del presidente Luca Gallo non acquista cartellini, ma il ridimesionamento in casa Chievo potrebbe prevedere anche il saluto a quei calciatori con durata contrattuale più lunga. Solo ipotesi, ovviamente.