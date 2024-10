Serie B: il Frosinone se ne va, crollo Reggina. I risultati e la classifica

Quarta sconfitta in cinque gare per gli amaranto, crollo inatteso dopo un grande girone di andata

Il Frosinone continua indisturbato la sua marcia regolando anche il Cittadella. Con la quarta sconfitta in cinque gare per la Reggina, il Genoa vittorioso consolida il secondo posto in classifica, mentre il Sudtirol ha sognato fino a pochi secondi dalla fine il terzo posto.

I risultati della giornata

Genoa – Palermo 2-0

Cagliari – Benevento 1-0

Frosinone – Cittadella 3-0

Sudtirol – Como 1-1

Brescia – Modena 0-1

Reggina – Pisa 0-2

Venezia – Spal 2-1

Ternana – Parma 1-1

Ascoli – Perugia 1-0

Domenica 12 Febbraio

Bari – Cosenza

Leggi anche

La classifica

Frosinone 54

Genoa 43

Reggina 39

Sudtirol 39

Bari 36

Cagliari 35

Pisa 34

Palermo 34

Parma 34

Ternana 34

Modena 31

Ascoli 29

Venezia 27

Como 27

Cittadella 27

Perugia 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento 23

Cosenza 22