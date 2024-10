Serie B: il Genoa batte la capolista e si avvicina alla Reggina. La nuova classifica

Ma gli amaranto guadagnano un punto sulla capolista. Per Gilardino sette punti in tre gare

Pomeriggio vibrante e caratterizzato da partite accese e diversi risultati sorprendenti. Certamente quello di Parma con la squadra di Pecchia battuta al Tardini dalla Spal, terza battuta d’arresto consecutiva in casa. Vince l’Ascoli a Cosenza, come il Sudtirol a sul campo del Cittadella. Il Cagliari cade a Palermo, per Gilardino il settimo punto in tre gare, battuto al Marassi il Frosinone capolista. Prossimo turno Bari-Genoa.

I risultati della giornata

Pisa – Brescia 3-0

Reggina – Bari 0-0

Cittadella – Sudtirol 0-2

Cosenza – Ascoli 1-3

Modena – Benevento 1-1

Parma – Spal 0-1

Ternana – Como 0-3

Palermo – Cagliari 2-1

Genoa – Frosinone 1-0

Perugia – Venezia 2-1

La classifica

Frosinone 36

Reggina 33

Bari 30

Genoa 30

Pisa 26

Parma 26

Ternana 26

Sudtirol 26

Ascoli 25

Brescia 24

Palermo 23

Cagliari 22

Benevento 22

Modena 22

Spal 20

Venezia 19

Como 19

Cittadella 19

Cosenza 17

Perugia 16