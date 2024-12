Serie B: Inzaghi a Pisa, ha trovato il suo nuovo Fabbian

Nello scontro diretto tra il Pisa e il Sassuolo, la compagine toscana è riuscita ad avere la meglio accorciando le distanze dalla vetta, adesso distante solamente tre punti. Mister Inzaghi è riuscito a preparare la partita perfetta, soffocando ogni iniziativa di un Sassuolo che arrivava da ben quattordici risultati utili consecutivi e capace di stritolare a suon di reti qualsiasi avversario.

Il match, conclusosi con il punteggio di 3-1, ha visto ancora una volta come protagonista il centrocampista con il vizio del gol Matteo Tramoni, autore di una doppietta. Il giovane calciatore si è sempre fatto notare per capacità realizzative nonostante il ruolo, ma con Inzaghi in panchina la sua percentuale è aumentata in maniera notevole, tanto da avere già raggiunto alla fine del girone di andata il suo record personale di sette reti.

Per inserimenti, scelta di tempo e freddezza, ricorda molto il Giovanni Fabbian della Reggina, pur avendo qualità tecniche superiori. E da qualche partita, a Pisa, segna pure l’altro centrocampista Tourè, a dimostrazione che il buon Pippo, nonostante i suoi trascorsi da grandissimo attaccante, punta molto sul gioco corale.