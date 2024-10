Serie B: anche la Sampdoria pensa a Pippo Inzaghi

Un contratto triennale con scadenza giugno 2025, ma un futuro ancora tutto da decidere quello tra la Reggina e Pippo Inzaghi. I contrasti, cresciuti con il trascorrere dei mesi, hanno portato ad una frattura che solo tra qualche settimana capiremo se sanabile o meno. C’è silenzio assoluto da ambo le parti, difficile in questo momento capire quello che potrà accadere e soprattutto ancora non è chiaro se ci sarà un incontro per provare a rimettere le cose a posto. Ad oggi, una soluzione quest’ultima improbabile, ma il calcio spesso ci ha sorpreso anche di fronte a situazioni apparentemente molto complicate. La proprietà adesso è concentrata sul piano di ristrutturazione del debito ed attende la decisione finale dal Tribunale di Reggio, fiduciosa che possa arrivare una risposta positiva, ma nel frattempo le altre si muovono sul fronte calciatori ed allenatori. Inzaghi ha certamente molti estimatori soprattutto in serie B, l’ultima squadra in ordine di tempo sarebbe la Sampdoria che valuta anche altri profili. Sampdoria che, però, deve ancora risolvere problemi seri sul piano economico. Lo stesso presidente Lanna, in un recentissimo intervento, nonostante l’annunciato passaggio da Ferrero a Radrizzani, ha parlato di società non ancora salva.

