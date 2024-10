Serie B: il Monza si gioca lo scontro diretto a Salerno senza i “famosi” otto calciatori?

Costerà cara al Monza la “gita” dei suoi otto calciatori che questa settimana, dopo una seduta di allenamento, si sono recati al Casinò di Lugano? Il Monza sperava di poter circoscrivere la vicenda con il classico giro di tamponi, consentendo agli otto protagonisti di partecipare comunque alla trasferta di Salerno.

Il Monza ci spera ancora, ma la situazione è complicata

Ed invece la vicenda ha preso una piega differente perchè a muoversi, come già accaduto nel corso di questa stagione anche in serie A, è stata l’Asl locale, di fatto impedendo qualsiasi tipo di spostamento e mettendo in guardia anche l’azienda sanitaria campana. Mister Brocchi sembra ormai rassegnato a dover rinunciare al nutrito gruppo di calciatori, molti dei quali titolarissimi in questo campionato, proprio nella giornata in cui si gioca probabilmente gran parte o forse tutto di questo campionato. La trasferta contro la Salernitana rappresenta senza dubbio la straordinaria opportunità di accorciare le distanze e per un incredibile scherzo del estino, il match successivo il Monza lo dovrà giocare contro l’attuale seconda forza del torneo il Lecce. Sono ore caldissime quelle che si stanno vivendo e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i brianzoli stanno provando a giocarsi un’ultima carta: l’ipotesi è quella di far valere lo statuto speciale di calciatori, monitorati costantemente secondo il protocollo Figc e quindi schierabili, pur restando in isolamento fiduciario come cittadini. Vedremo quello che accadrà.