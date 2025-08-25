Al via anche la serie B. Il Palermo di Inzaghi c’è. I risultati della prima giornata
Per i rosanero in gol l'ex Reggina Pierozzi. Inaspettato passo falso dello Spezia
25 Agosto 2025 - 09:43 | Redazione
Ha preso il via anche il campionato di serie B con la solita sorpresa ma anche diverse conferme. Per esempio il Palermo di Pippo Inzaghi che ha dominato il match contro la Reggiana, anche se la vittoria è stata di misura. In gol l’ex Reggina Pierozzi. Cade in casa lo Spezia, fermato sul pari il Catanzaro. Il Venezia supera il Bari.
I risultati della prima giornata
Pescara – Cesena 1-3
Empoli – Padova 3-1
Entella – Juve Stabia 1-1
Palermo – Reggiana 2-1
Monza – Mantova 1-0
Spezia – Carrarese 0-2
Venezia – Bari 2-1
Catanzaro – Sud Tirol 1-1
Frosinone – Avellino 2-0
Lunedi 25 agosto
Sampdoria – Modena