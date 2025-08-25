City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Al via anche la serie B. Il Palermo di Inzaghi c’è. I risultati della prima giornata

Per i rosanero in gol l'ex Reggina Pierozzi. Inaspettato passo falso dello Spezia

25 Agosto 2025 - 09:43 | Redazione

Reggina Allenamento S Agata Inzaghi

Ha preso il via anche il campionato di serie B con la solita sorpresa ma anche diverse conferme. Per esempio il Palermo di Pippo Inzaghi che ha dominato il match contro la Reggiana, anche se la vittoria è stata di misura. In gol l’ex Reggina Pierozzi. Cade in casa lo Spezia, fermato sul pari il Catanzaro. Il Venezia supera il Bari.

Leggi anche

I risultati della prima giornata

Pescara – Cesena 1-3

Empoli – Padova 3-1

Entella – Juve Stabia 1-1

Palermo – Reggiana 2-1

Monza – Mantova 1-0

Spezia – Carrarese 0-2

Venezia – Bari 2-1

Catanzaro – Sud Tirol 1-1

Frosinone – Avellino 2-0

Lunedi 25 agosto

Sampdoria – Modena

Reggio Calabria Calcio