Basket Serie B 24° turno, Pallacanestro Viola formato playoff. Classifica e prossima giornata

La Pallacanestro Viola ha affrontato il Forio Basket 1977, aggiudicandosi il match casalingo, nel contempo hanno perso le rivali che ambiscono ai playoff e si vogliono allontanare dai playout per raggiungere così la matematica salvezza. Il prossimo match vedrà impegnati i neroarancio contro la Virtus Cassino, terz'ultima in classifica. La trasferta sarà un'ulteriore occasione per rilanciare le nuove ambizioni stagionali della compagine di Reggio Calabria.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2021/22 - Risultati 24^ giornata

Virtus Kleb Ragusa-Bava Pozzuoli 74-75

Pavimaro Molfetta-BPC Virtus Cassino 74-59

CJ Basket Taranto-Fidelia Torrenova 83-68

Pall. Viola Reggio Calabria-Forio Basket 1977 70-66

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Meta Formia 101-54

Geko PSA Sant’Antimo-Moncada Energy Agrigento 48-60

Lions Basket Bisceglie-Virtus Arechi Salerno rinviata al 21/04/2022 20:00

Lapietra Monopoli-Del.Fes Avellino rinviata a data da destinarsi

Classifica (Punti, vittorie-sconfitte)

Moncada Energy Agrigento 42 21-2

Lions Basket Bisceglie 32 16-6

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 32 16-8

CJ Basket Taranto 30 15-9

Fidelia Torrenova 30 15-9

Virtus Arechi Salerno 28 14-9

Virtus Kleb Ragusa 28 14-9

Geko PSA Sant’Antimo 26 13-11

Pall. Viola Reggio Calabria 26 13-11

Pavimaro Molfetta 18 9-14

Bava Pozzuoli 18 9-15

La Pietra Monopoli 16 8-15

Forio Basket 1977 16 8-15

BPC Virtus Cassino 16 8-16

Del.Fes Avellino 14 7-16

Meta Formia 2 1-22

Prossimo turno (25^ giornata, decima di ritorno):

02/04/2022 18:00 BPC Virtus Cassino-Pall. Viola Reggio Calabria

02/04/2022 19:00 Bava Pozzuoli-Del.Fes Avellino

03/04/2022 18:00 Forio Basket 1977-Virtus Arechi Salerno

03/04/2022 18:00 Meta Formia-Geko PSA Sant’Antimo

03/04/2022 18:00 Fidelia Torrenova-Virtus Kleb Ragusa

03/04/2022 18:00 Moncada Energy Agrigento-CJ Basket Taranto

03/04/2022 18:00 Pavimaro Molfetta-Lapietra Monopoli

03/04/2022 18:00 Lions Basket Bisceglie-Tecnoswitch Ruvo di Puglia