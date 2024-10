Serie B: entusiasmo alle stelle a Parma. Boom di abbonamenti dopo un giorno

Anche il patron della Reggina Saladini spera in una risposta massiccia dei tifosi amaranto

Nonostante un campionato assai deludente, quello della passata stagione, con i ducali dati per superfavoriti ad inizio campionato e poi fuori anche dalla griglia play off, l’avvio di questo nuovo percorso entusiasma i tifosi e non poco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, dopo un solo giorno dall’apertura della campagna abbonamenti sono state vendute 1247 tessere, un dato esaltante che dimostra quanta voglia ci sia tra i tifosi gialloblu di essere vicini alla squadra, insieme alla speranza di poter abbandonare al più presto la cadetteria.

La nuova proprietà della Reggina confida in una risposta massiccia anche dei suppoters amaranto, anche se ancora non si registra alcuna notizia sulla prossima campagna abbonamenti. Per ora ci sono altre priorità da risolvere.