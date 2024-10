Serie B: Pisa bloccato in casa. Il programma della giornata e la classifica

Dopo la vittoria all’Oreste Granillo contro la Reggina, il Pisa sperava di darne seguito e quindi continuare la sua scalata in classifica. Ed invece la squadra di D’Angelo è stata stoppata in casa dal Venezia, rischiando seriamente anche di perdere. In svantaggio di una rete, ha subìto un calcio di rigore realizzato ma poi non convalidato dal direttore di gara, in quanto Pohjanpalo calciando ha colpito il pallone due volte. Nella seconda parte di gara ancora Gliozzi su penalty riesce a pareggiare. Rigore prima parato e poi ripetuto per un movimento sbagliato del portiere Joronen.

Il programma della giornata

Pisa – Venezia 1-1

Parma – Ascoli

Benevento – Brescia

Spal – Como

Palermo – Frosinone

Cittadella – Reggina

Cosenza – Sudtirol

Bari – Cagliari

Perugia – Ternana

Domenica 19 febbraio

Modena – Genoa

La classifica

Frosinone 54

Genoa 42

Bari 39

Reggina 39

Sudtirol 39

Pisa 35

Cagliari 35

Parma 34

Modena 34

Palermo 34

Ternana 34

Ascoli 29

Venezia 28

Como 27

Cittadella 27

Perugia 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento 23

Cosenza 22