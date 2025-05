Serie B: in campo per le semifinali play off. I risultati dell’andata

Le quattro squadre di serie B sono scese in campo per le gare di andata delle semifinali play off. Il Catanzaro è stato sconfitto in casa dallo Spezia con il punteggio di 0-2, mentre continua a sorprendere la Juve Stabia che ha superato la Cremonese con il risultato di 2-1. I match di ritorno si giocheranno si giocheranno domenica 25 maggio.

In serie C, invece, si è scesi in campo per il ritorno dei quarti di finale. La Ternana ha ribaltato il risultato dell’andata e si qualifica per le semifinali dopo aver battuto il Giana Erminio per 2-0. Vanno avanti anche il Vicenza, 1-0 sul Crotone, e il Pescara che supera la Vis Pesaro, 2-0. Pareggio tra Audace Cerignola e Atalanta, 2-2, passano i pugliesi.