Serie B: a Brescia si prepara il quinto cambio in panchina, ma…

Il Brescia ha perso ancora ed ora è inaspettatamente al penultimo posto della classifica, con due soli punti di vantaggio sul Cosenza. L’ennesimo cambio in panchina con la promozione di Possanzini, tecnico della Primavera, in prima squadra, non ha dato i frutti sperati ed anche lui, come Aglietti, rischia di essere sollevato dall’incarico dopo due partite. Secondo quanto riferiscono i colleghi di bresciaingol, il presidente Massimo Cellino avrebbe pensato come spesso accaduto in passato a Davide Gastaldello, ma deve fare i conti con il gruppo che preferirebbe che alla guida rimanesse l’ex attaccante della Reggina.

Leggi anche