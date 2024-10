Serie B: altra giornata tutta da seguire. Reggina a Pisa. Il programma e la classifica

Il campionato di serie B è entrato nella sua fase più importante. Come spesso accade a partire dal mese di marzo, i risultati diventano importanti per il futuro di ogni squadra e per il raggiungimento dei vari obiettivi. La Reggina, dopo lo stop in casa con l’Empoli, deve necessariamente tornare a fare punti anche perchè alle sue spalle nessuno molla e la zona play out non è lontana. Il percorso delle ultime giornate ci ha insegnato che è davvero complicato abbozzare qualsiasi tipo di pronostico, dove le squadre di bassa classifica sono riuscite a fare risultato contro quelle del gruppo di testa.

Il programma della giornata

V. Entella – Ascoli

Cosenza – Frosinone

Pisa – Reggina

Cremonese – Salernitana

Pescara – Spal

Venezia – Brescia (ore 16,00)

Monza – Pordenone (ore 18,00)

Empoli – Cittadella (domenica ore 15,00)

Reggiana – Lecce (domenica ore 21,00)

Chievo – Vicenza (lunedi ore 19,00)

La classifica

Empoli 49

Venezia 45

Monza 44

Salernitana 43

Chievo 42

Lecce 40

Cittadella 40

Spal 38

Pisa 36

Frosinone 34

Pordenone 33

Reggina 32

Vicenza 31

Brescia 30

Cremonese 29

Reggiana 28

Cosenza 26

Ascoli 22

Pescara 22

V. Entella 19