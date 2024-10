Serie B: i risultati del pomeriggio e la classifica attuale. Beffa Brescia al 96°

Mancano ancora due gare per completare il quadro della giornata numero trentadue nel campionato di serie B. Per quello che riguarda le partite del pomeriggio, prezioso pareggio della Reggina sul campo del Cittadella, colpo dell’Ascoli in casa, perde invece il Cosenza. Ancora un risultato deludente del Monza, mentre la Reggiana agguanta il Brescia al sesto minuto di recupero.

I risultati della giornata

Pordenone – V. Entella 3-0

Empoli – Chievo rinv.

Cosenza – Cremonese 0-1

Pisa – Lecce 0-1

Ascoli – Vicenza 2-1

Monza – Pescara 1-1

Cittadella – Reggina 1-1

Reggiana – Brescia 2-2

Spal – Venezia 1-1

Salernitana – Frosinone 1-0

La classifica

Empoli 59

Lecce 55

Salernitana 54

Monza 52

Venezia 50

Spal 47

Cittadella 46

Chievo 45

Brescia 43

Reggina 41

Vicenza 41

Pisa 40

Frosinone 39

Cremonese 39

Pordenone 37

Cosenza 32

Ascoli 31

Reggiana 31

Pescara 27

V. Entella 22