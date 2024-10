Serie B: colpaccio del Brescia. Tutti i risultati e la classifica completa

La cadetteria conferma che non vince sempre chi spende di più, ancora una volta

Si conclude la terza giornata del campionato di serie B con il derby lombardo tra Como e Brescia. Decisiva l’espulsione di Arrigoni, che ha costretto i padroni di casa a giocare in dieci uomini per tutto il secondo tempo, mentre il gol di Bertagnoli è arrivato qualche minuto dopo il rosso. Non hanno inciso i nuovi acquisti della potente società comasca Fabregas, Faragò e Cutrone entrato quest’ultimo nel finale.

I risultati della giornata

Modena – Ternana 4-1

Palermo – Ascoli 2-3

Spal – Cagliari 1-0

Benevento – Frosinone 2-1

Cittadella – Venezia 1-1

Parma – Cosenza 1-0

Perugia – Bari 1-3

Pisa – Genoa 0-1

Reggina – Sudtirol 4-0

Como – Brescia 0-1

La classifica

Ascoli 7

Genoa 7

Reggina 6

Frosinone 6

Cosenza 6

Brescia 6

Bari 5

Parma 5

Palermo 4

Cittadella 4

Venezia 4

Cagliari 4

Benevento 4

Spal 4

Modena 3

Ternana 3

Como 2

Pisa 1

Perugia 1

Sudtirol 0