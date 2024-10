Serie B: vola il Venezia, stop della Reggiana. Il programma e la classifica attuale

Si torna ancora in campo. La serie B non ha tregua ed anche questo mese di marzo metterà dura la prova la resistenza delle varie squadre. Mese come spesso accade decisivo e lo sarà anche per la Reggina, impegnata questa sera contro la capolista e pronta ad affrontare una serie di partite veramente dure. Intanto nell’anticipo di ieri, il Venezia è riuscito a ribaltare il punteggio contro la Reggiana, vincendo per 2-1 e portandosi al secondo posto della classifica in piena solitudine e ad un punto dall’Empoli.

Il programma della giornata

Venezia – Reggiana 2-1

Frosinone – Monza

Brescia – Cosenza

Reggina – Empoli

Cittadella – Pescara

Ascoli – Pisa

Chievo – Pordenone

Salernitana – Spal

Lecce – V. Entella

Vicenza – Cremonese

La classifica

Empoli 46

Venezia 45

Monza 43

Salernitana 42

Cittadella 40

Lecce 39

Chievo 39

Spal 37

Pordenone 33

Frosinone 33

Reggina 32

Cremonese 29

Vicenza 28

Reggiana 28

Brescia 27

Cosenza 26

Ascoli 22

Pescara 19

V. Entella 18