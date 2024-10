Serie B: pesantissimo e senza mezzi termini il presidente Bandecchi contro i tifosi

Risultati contrari alle intenzioni sono quelli arrivati dopo il cambio tecnico deciso dal presidente della Ternana Stefano Bandecchi che nelle scorse settimane aveva deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Lucarelli, con la squadra a ridosso delle primissime posizioni, per consegnarla al più esperto Andreazzoli. Ma i risultati, come detto, sono stati assolutamente deficitari con i rossoverdi precipitati al centro della graduatoria e la contestazione dei tifosi, questa volta anche per il massimo dirigente. Bandecchi, come spesso accaduto nel corso della sua presidenza, sul proprio profilo Instagram ha rilasciato dichiarazioni pesantissime nei confronti della squadra: “Voi non vi meritate un c***o, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle m***e inutili in quelli negativi. Collegate il cervello che solo così sarete utili sennò smettete di rompermi i c******i perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel c**o. Io non sopporto i dementi. Può anche pubblicare il mio pensiero perché io non ho bisogno di essere in mille“. Così riporta TMW.