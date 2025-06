Serie B: anticipata l’udienza di secondo grado per il caso Brescia. Potrebbe non finire qui…

In una stagione che sembrava finalmente più tranquilla rispetto alle turbolenze degli anni passati, per esempio le due estati addietro con il coinvolgimento della Reggina, è venuto fuori all’improvviso il caso Brescia che non poche reazioni ha provocato insieme a polemiche, contestazioni soprattutto per come sono stati gestiti i play out, ancora da disputare e sconvolgimenti in classifica, con la retrocessione delle rondinelle e il salvataggio in extremis del Frosinone.

Leggi anche

Il primo grado della Giustizia Sportiva ha confermato i quattro punti di penalizzazione per il Brescia da scontare nella stagione da poco conclusa e altri quattro nella prossima, mentre è stata anticipata a giorno 10 giugno l’udienza davanti alla Corte Federale d’Appello dove è difficile immaginare possa essere deciso qualcosa di diverso. Da adesso possiamo dire, invece, che una data certa è quella del 30 giugno, momento in cui per regolamento federale dovranno essere terminati tutti i campionati e quindi anche la serie B dovrà emettere i suoi verdetti.

Leggi anche

Ma la questione potrebbe non finire, perchè nel caso in cui al Brescia dovessero essere confermate le sanzioni, così come sembra, la società del presidente Cellino andrà a ricorrere quasi certamente alla Giustizia Ordinaria e non è da escludere che le sentenze possano essere ribaltate, tornando a quella famosa ipotesi che le società preferirebbero evitare per ovvi motivi (la spartizione dei diritti tv a più squadre), e cioè ad una serie B allargata.

Ma attenzione anche ad un’altra ipotesi venuta fuori nelle ultime ore, rispetto alle difficoltà economiche di un Brescia che il suo presidente Cellino stava per cedere prima del terremoto e ci sta riprovando dopo aver riaperto le trattative da qualche giorno per tentare il passaggio di proprietà. In mezzo c’è una scadenza importantissima che è quella del 6 giugno (domani) che non può essere bucata. Ci vogliono i soldi subito, perchè in caso di mancata iscrizione decadrebbe ogni discorso, quindi i successivi ricorsi alla giustizia ordinaria e tutto il resto.