Serie C: da ipotesi probabilissima a realtà. La Lucchese è praticamente fuori

La notizia che le squadre in graduatoria ripescaggi non volevano arrivasse

Lo ripetiamo da giorni, semplicemente perchè la logica faceva pensare a una situazione insanabile. Ci riferiamo alla Lucchese che, insieme a una condizione debitoria seria, ha visto comminarsi ben 14 punti di penalizzazione da scontare la prossima stagione. Si sperava nel miracolo che invece non è avvenuto, così come riferiscono i curatori fallimentari che annunciano l’assenza di soggetti interessati a rilevare il club per procedere all’iscrizione, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

Conseguenze? Si libera un posto in serie C ma lo spazio diventa disponibile per le riammissioni e non per la graduatoria dei ripescaggi. Reggina, purtroppo, non interessata.