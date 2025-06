Calcio: il Bra dovrebbe aver risolto la questione stadio. Il comunicato

Nei giorni scorsi era venuta fuori la notizia riguardante possibili difficoltà che il Bra, dopo la promozione in serie C, avrebbe potuto incontrare in modo particolare sulla questione stadio. C’è stato l’intervento della società che ha smentito qualsiasi tipo di problema, compreso quello economico, mentre è di ieri la comunicazione del sindaco di Sestri Francesco Solinas, inerente proprio la richiesta formulata dal Bra per la disputa delle partite in casa al “Giuseppe Sivori“:

“Si comunica che l’AC Bra, ha presentato richiesta per l’utilizzo dello stadio Sivori di Sestri Levante per le partite casalinghe del campionato di Lega Pro 2025-2026.

Il Comune di Sestri Levante e l’US Sestri Levante gestore dell’impianto hanno accolto l’istanza e a tal proposito si è svolta in Prefettura la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dove, fra i vari temi, si è affrontato anche quello dell’utilizzo dello Stadio Sivori da parte dell’AC Bra riscontrando l’assenza di significativi elementi di rischio.

Similmente a quanto avvenuto per l’Unione quando svolgeva le partite casalinghe in altri impianti, l’utilizzo del Sivori da parte del Bra è subordinato al pagamento dei servizi al Sestri Levante e al Comune.

Per la parte comunale le eventuali sopravvenienze saranno utilizzate per interventi di riqualificazione dei marciapiedi, verde o arredi della zona circostante lo stadio.

Si evidenzia infine l’auspicio da parte dell’Amministrazione comunale che l’US Sestri Levante possa riconsiderare la decisione di non prendere parte al campionato di Lega Pro 2025-2026 proponendosi comunque entro i termini dovuti per il possibile ripescaggio”.