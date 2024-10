Serie B Unica: il derby è di Cinquefrondi, ma la Tonno Callipo ha venduto cara la pelle

La Tonno Callipo ci prova, lotta ad armi pari contro il più quotato Cinquefrondi per larghi tratti del match, ma poi deve capitolare di fronte alla maggiore qualità dei pianigiani. Sesta vittoria per la squadra di coach Polimeni che viene trascinata dal solito Laganà, opposto classe 1995.

La squadra di mister Chirumbolo sciorina una grande prestazione, soprattutto nel corso del primo set dove Morelli e compagni giocano alla pari contro Chillemi e compagni. Buon rendimento in tutti i fondamentali per i giallorossi che però cedono nel finale.

Nel secondo e nel terzo set i parziali finali mettono in mostra un divario in termini di punti, ma non esprimono il reale andamento di un match nel quale la Tonno Callipo (ad esclusione delle fasi finali del terzo parziale) ha avuto molteplici occasioni per stare attaccata alla capolista. Al fischio d’inizio in campo tra i padroni di casa Morelli al palleggio, Barbera opposto, Foti e Paradiso al centro, Raffaele e Salmena in posto 4, Barbuto libero.

Polimeni ha schierato Bellucci in regia, Laganà opposto, Nardi ed Aprile in posto tre, Dal Bosco e Chillemi di banda, Salomone libero. Bel duello tra opposti, in evidenza, oltre a Laganà, anche Kevin Barbera, opposto giallorosso classe 1997 autore, soprattutto in battuta, di una buona prestazione. Un derby piacevole insomma, nel quale si sono intravisti anche molti sprazzi di bella pallavolo con tanti giovani in campo da una parte e dall’altra.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – PALLAVOLO JOLLY CINQUEFRONDI 0-3 (22-25, 16-25, 16-25

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Paradiso 3, Montesanti 1, Foti 2, Raffaele 3, Morelli, Vivona, Palmieri 1, Salmena 5, Sorrenti, Barbera 14, Di Renzo, Cugliari (L2), Barbuto (L). Allenatore: Chirumbolo-Amerato

PALLAVOLO JOLLY CINQUEFRONDI: Aprile 3, Bellucci, Bonati 4, Varamo, Chillemi 7, Concolino, Dal Bosco 7, Imbesi, Nardi 7, Laganà 19, Limberger Neto, Salomone (L), Santacroce (L2), Tofoli. Allenatore: Polimeni

ARBITRI: Cancelliere e Persia

VIDEO – HIGHLIGHTS https://www.youtube.com/watch?v=s9RV4vXXcIs&feature=youtu.be