Serie B: Venturato dice no al Vicenza, intanto Di Carlo diirgerà l’ultimo allenamento

Risultati che nelle prime tre giornate, non combaciano affatto con quelli che sono i propositi ambiziosi della società, soprattutto dopo una campagna di rafforzamento ritenuta di livello. Tre sconfitte in altrettante partite giocate e subito in discussione il tecnico della promozione e della permanenza lo scorso anno in B Mimmo Di Carlo.

Nel frattempo Roberto Venturato ha detto no alla proposta del Vicenza. Il tecnico preferisce attendere altre opportunità e, dopo il no al Pordenone, arriva anche quello al Vicenza. Lo riferisce trivenetogoal.it.