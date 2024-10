Serie C: vola il Bari, altro scontro diretto vinto. Risultati e classifica

Il Bari vince ancora ed allunga in classifica. A differenza delle due annate precedenti, la squadra biancorossa sembra aver indirizzato la stagione per il verso giusto e dopo il successo contro il Monopoli, si ripete ancora in casa contro la Turris, ex vicecapolista. Bene il Catanzaro che si impone in trasferta, tris del Palermo.

I risultati della giornata

ACR Messina – Monterosi 1-3

Avellino – V. Francavilla 1-0

Bari – Turris 4-2

Catania – Juve Stabia 3-2

Latina . AZ Picerno 3-0

Monopoli – Campobasso 1-2

Paganese – Catanzaro 0-2

Palermo – Foggia 3-0

Potenza – Andria 2-0

Taranto – Vibonese 0-0

Leggi anche

Classifica

Bari 20

Catanzaro 14

Palermo 13

Turris 13

Monopoli 13

Taranto 13

Foggia 12

Juve Stabia 11

Avellino 11

Paganese 11

Catania 10

Monterosi 10

Latina 8

Campobasso 8

AZ Picerno 8

Potenza 7

ACR Messina 5

Andria 5

Vibonese 4