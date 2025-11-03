Serie C: pareggiano le prime. Il Catania perde la vetta in pieno recupero. Risultati e classifica

Giornata ricca di gol la dodicesima del girone C campionato di serie C. Ha aperto le danze il Catania che fino al quarto minuto di recupero era in testa alla classifica, poi un calcio di rigore ha consentito alla Casertana di pareggiare. Pareggi anche per la Salernitana in casa del Latina e sorprendentemente del Benevento con il Sorrento. Il Trapani senza la penalizzazione sarebbe quarto.

I risultati della giornata

Casertana – Catania 2-2

Picerno – Cavese 2-2

Altamura – Cosenza 1-1

A. Cerignola – Atalanta U23 2-4

Casarano – Monopoli 1-3

Crotone – Trapani 1-2

Potenza – Foggia 3-0

Giugliano – Siracusa 2-1

Latina – Salernitana 0-0

Benevento – Sorrento 1-1

La classifica

Salernitana 26

Catania 25

Benevento 23

Monopoli 21

Cosenza 20

Casarano 18

Casertana 18

Crotone 17

Atalanta U23 17

Potenza 16

Altamura 15

Trapani (-8) 14

Latina 14

Sorrento 13

Cavese 12

Giugliano 12

A. Cerignola 10

Picerno 10

Foggia 10

Siracusa 6