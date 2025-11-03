Serie C: pareggiano le prime. Il Catania perde la vetta in pieno recupero. Risultati e classifica
Ancora una sconfitta per il Siracusa, sempre ultimo in graduatoria. Il Trapani senza la penalizzazione...
03 Novembre 2025 - 12:07 | Redazione
Giornata ricca di gol la dodicesima del girone C campionato di serie C. Ha aperto le danze il Catania che fino al quarto minuto di recupero era in testa alla classifica, poi un calcio di rigore ha consentito alla Casertana di pareggiare. Pareggi anche per la Salernitana in casa del Latina e sorprendentemente del Benevento con il Sorrento. Il Trapani senza la penalizzazione sarebbe quarto.
I risultati della giornata
Casertana – Catania 2-2
Picerno – Cavese 2-2
Altamura – Cosenza 1-1
A. Cerignola – Atalanta U23 2-4
Casarano – Monopoli 1-3
Crotone – Trapani 1-2
Potenza – Foggia 3-0
Giugliano – Siracusa 2-1
Latina – Salernitana 0-0
Benevento – Sorrento 1-1
La classifica
Salernitana 26
Catania 25
Benevento 23
Monopoli 21
Cosenza 20
Casarano 18
Casertana 18
Crotone 17
Atalanta U23 17
Potenza 16
Altamura 15
Trapani (-8) 14
Latina 14
Sorrento 13
Cavese 12
Giugliano 12
A. Cerignola 10
Picerno 10
Foggia 10
Siracusa 6