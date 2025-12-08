Serie C: prove di allungo del Catania, frena la Salernitana. Risultati e classifica
Rialza la testa il Cosenza, adesso al secondo posto c'è il Benevento
08 Dicembre 2025 - 09:36 | Redazione
Mimmo Toscano e il suo Catania hanno intrapreso una marcia regolare e confermano la prima posizione in classifica dopo aver battuto il Crotone. Frena la Salernitana che dal primo, scivola addirittura al quarto posto, implacabile il Benevento, rialza la testa il Cosenza.
I risultati della giornata
Catania – Crotone 2-0
Casarano – Latina 1-1
Siracusa – Foggia 2-2
Sorrento – Potenza 2-2
Giugliano – Altamura 0-1
Monopoli – Atalanta U23 1-1
Salernitana – Trapani 1-1
A. Cerignola – Casertana 1-1
Cavese – Benevento 0-1
Cosenza – Picerno 1-0
La classifica
Catania 37
Benevento 35
Cosenza 32
Salernitana 32
Casertana 29
Casarano 25
Crotone 24
Potenza 24
Monopoli 24
A. Cerignola 23
Trapani 22
Atalanta U23 22
Altamura 19
Cavese 17
Sorrento 17
Latina 15
Giugliano 15
Foggia 15
Siracusa 14
Picerno 13