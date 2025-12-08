Serie C: prove di allungo del Catania, frena la Salernitana. Risultati e classifica

Mimmo Toscano e il suo Catania hanno intrapreso una marcia regolare e confermano la prima posizione in classifica dopo aver battuto il Crotone. Frena la Salernitana che dal primo, scivola addirittura al quarto posto, implacabile il Benevento, rialza la testa il Cosenza.

I risultati della giornata

Catania – Crotone 2-0

Casarano – Latina 1-1

Siracusa – Foggia 2-2

Sorrento – Potenza 2-2

Giugliano – Altamura 0-1

Monopoli – Atalanta U23 1-1

Salernitana – Trapani 1-1

A. Cerignola – Casertana 1-1

Cavese – Benevento 0-1

Cosenza – Picerno 1-0

La classifica

Catania 37

Benevento 35

Cosenza 32

Salernitana 32

Casertana 29

Casarano 25

Crotone 24

Potenza 24

Monopoli 24

A. Cerignola 23

Trapani 22

Atalanta U23 22

Altamura 19

Cavese 17

Sorrento 17

Latina 15

Giugliano 15

Foggia 15

Siracusa 14

Picerno 13