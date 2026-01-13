City Now

Altre Sezioni

In Evidenza

Serie C: si completa la giornata. Tutti i risultati e la nuova classifica

Tra Salernitana e Cosenza un pareggio che non serve a nessuno

13 Gennaio 2026 - 10:02 | Redazione

Si ferma il Benevento, vince il Catania e così la squadra guidata da Mimmo Toscano torna in vetta alla classifica. Cade il Trapani nello scontro diretto con il Latina, nuova sconfitta per il Siracusa. Finisce in parità Salernitana-Cosenza.

I risultati della giornata

A. Cerignola – Potenza 4-0

Latina – Trapani 2-1

Crotone – Altamura 0-1

Sorrento – Foggia 2-1

Casarano – Atalanta U23 0-1

Catania – Cavese 2-0

Monopoli – Siracusa 1-0

Casertana – Benevento 0-0

Giugliano – Picerno 0-1

Salernitana – Cosenza 0-0

La classifica

Catania 45

Benevento 45

Casertana 39

Salernitana 39

Cosenza 37

Monopoli 33

Crotone 28

A. Cerignola 28

Casarano 28

Potenza 26

Atalanta U23 25

Sorrento 24

Altamura 23

Latina 22

Siracusa 21

Cavese 21

Trapani 19

Foggia 19

Picerno 18

Giugliano 16

