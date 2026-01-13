Serie C: si completa la giornata. Tutti i risultati e la nuova classifica
Tra Salernitana e Cosenza un pareggio che non serve a nessuno
13 Gennaio 2026 - 10:02 | Redazione
Si ferma il Benevento, vince il Catania e così la squadra guidata da Mimmo Toscano torna in vetta alla classifica. Cade il Trapani nello scontro diretto con il Latina, nuova sconfitta per il Siracusa. Finisce in parità Salernitana-Cosenza.
I risultati della giornata
A. Cerignola – Potenza 4-0
Latina – Trapani 2-1
Crotone – Altamura 0-1
Sorrento – Foggia 2-1
Casarano – Atalanta U23 0-1
Catania – Cavese 2-0
Monopoli – Siracusa 1-0
Casertana – Benevento 0-0
Giugliano – Picerno 0-1
Salernitana – Cosenza 0-0
La classifica
Catania 45
Benevento 45
Casertana 39
Salernitana 39
Cosenza 37
Monopoli 33
Crotone 28
A. Cerignola 28
Casarano 28
Potenza 26
Atalanta U23 25
Sorrento 24
Altamura 23
Latina 22
Siracusa 21
Cavese 21
Trapani 19
Foggia 19
Picerno 18
Giugliano 16