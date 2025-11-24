Serie C: mister Toscano torna in vetta con il suo Catania. Attenzione al Cosenza. Risultati e classifica
Casarano sorpresa, crollo del Foggia. Primo pareggio per il Siracusa
24 Novembre 2025 - 11:26 | Redazione
Con il trascorrere delle giornate è sempre più avvincente il campionato di serie C girone C, soprattutto nella parte alta della classifica. Torna in vetta il Catania che affianca adesso la Salernitana, ma il grande colpo di giornata è quello del Cosenza che supera il Benevento e si porta a soli due punti dalla prima posizione. Alla quindicesima giornata arriva il primo pareggio per il Siracusa.
I risultati della giornata
A. Cerignola – Crotone 2-0
Giugliano – Casarano 1-3
Siracusa – Altamura 1-1
Sorrento – Casertana 1-2
Trapani – Foggia 3-1
Monopoli – Picerno 0-2
Cavese – Atalanta U23 2-2
Catania – Latina 1-0
Cosenza – Benevento 2-1
Salernitana – Potenza 1-1
La classifica
Catania 31
Salernitana 31
Benevento 29
Cosenza 29
Casarano 24
Casertana 22
Monopoli 22
Crotone 21
Trapani 20
Potenza 20
A. Cerignola 19
Atalanta U23 18
Cavese 17
Altamura 16
Giugliano 15
Latina 14
Sorrento 13
Siracusa 13
Picerno 13
Foggia 11