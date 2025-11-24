Serie C: mister Toscano torna in vetta con il suo Catania. Attenzione al Cosenza. Risultati e classifica

Con il trascorrere delle giornate è sempre più avvincente il campionato di serie C girone C, soprattutto nella parte alta della classifica. Torna in vetta il Catania che affianca adesso la Salernitana, ma il grande colpo di giornata è quello del Cosenza che supera il Benevento e si porta a soli due punti dalla prima posizione. Alla quindicesima giornata arriva il primo pareggio per il Siracusa.

I risultati della giornata

A. Cerignola – Crotone 2-0

Giugliano – Casarano 1-3

Siracusa – Altamura 1-1

Sorrento – Casertana 1-2

Trapani – Foggia 3-1

Monopoli – Picerno 0-2

Cavese – Atalanta U23 2-2

Catania – Latina 1-0

Cosenza – Benevento 2-1

Salernitana – Potenza 1-1

La classifica

Catania 31

Salernitana 31

Benevento 29

Cosenza 29

Casarano 24

Casertana 22

Monopoli 22

Crotone 21

Trapani 20

Potenza 20

A. Cerignola 19

Atalanta U23 18

Cavese 17

Altamura 16

Giugliano 15

Latina 14

Sorrento 13

Siracusa 13

Picerno 13

Foggia 11