Serie C, chiuso il mercato. Le principali operazioni del girone C: ecco le rivali della Reggina

di Matteo Occhiuto – Se, da un lato, la Reggina s’è mossa tantissimo sul mercato estivo, lo stesso si può dire di molte delle altre compagini di quello che dovrebbe essere il girone C del campionato di Serie C. Nessuno – o quasi – è rimasto a guardare ed, anzi, tutte hanno cercato di rinforzarsi in vista della stagione che partirà il 16 settembre e che, quest’anno, potrebbe vedere addirittura 7 promozioni in B.

Quelle che, anche in virtù di una grandissima forza economica, si sono mosse meglio sono Catania e Catanzaro: qualora, come pare, gli etnei dovessero rimanere in C partirebbero con i favori assoluti del pronostico. In Sicilia è arrivata gente del calibro di Marotta, Llama, Rizzo e Silvestri dal Trapani, mentre i principali colpi giallorossi sono quelli dell’ex amaranto Fishnaller, ma anche del portiere Golubovic dal Matera, Statella dalla Ternana e Giannone dal Pisa.

Da tenere in forte considerazione in chiave promozione anche la Viterbese. I laziali del vulcanico Camilli hanno accolto sul gong Andrea Saraniti, centravanti deluxe per la categoria, reduce dalla promozione in B con il Lecce. Per il salto diretto in cadetteria, dunque, occhio su questo terzetto.

A recitare il ruolo di possibili outsider ci sarà, invece, proprio la Reggina. In compagnia di Sicula Leonzio, Casertana e Potenza. I bianconeri hanno portato avanzi una campagna acquisti sorprendente, prelevando gli attaccanti Ripa e Sainz-Maza rispettivamente da Catania e Pordenone. I falchetti, che nell’ultimo giorno di mercato hanno chiuso per l’arrivo di Vacca dal Parma, si presenteranno ai nastri di partenza rafforzati dall’esperienza di Castaldo, ex Avellino, 10 goal nell’ultima Serie B, e Zito. I lucani, invece, potranno contare su un altro ex amaranto Emerson Ramos Borges, oltre che su colpi da 90 per la C quali Dettori, Genchi e Strambelli. Nota di merito anche per il Monopoli: la nuova coppia d’attacco Gerardi-Mendicino sarà una bella gatta da pelare per qualunque difesa del girone C.

