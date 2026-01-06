Serie C: vola il Benevento, frena il Catania, crollano Salernitana e Cosenza. Risultati e classifica

Siracusa e Trapani rispondono con le vittorie alle crisi societarie

Non sono mancate le sorprese al ritorno in campo in questo 2026. Il Catania viene fermato dal Foggia, il Cosenza spreca l’opportunità di avvicinarsi alla vetta e perde in casa con il Monopoli, vola il Benevento di Floro Flores alla quinta vittoria consecutiva, la vera sorpresa è la Casertana, adesso al quarto posto. In caduta libera la Salernitana.

I risultati della giornata

Picerno – A. Cerignola 1-1

Cavese – Sorrento 1-0

Atalanta U23 – Latina 1-2

Foggia – Catania 1-1

Potenza – Giugliano 0-0

Siracusa – Salernitana 3-1

Trapani – Casarano 1-0

Altamura – Casertana 0-2

Benevento – Crotone 2-1

Cosenza – Monopoli 0-2

La classifica

Benevento 44

Catania 42

Salernitana 38

Casertana 38

Cosenza 36

Monopoli 30

Crotone 28

Casarano 28

Trapani 26

Potenza 26

A. Cerignola 25

Atalanta U23 22

Cavese 21

Sorrento 21

Siracusa 21

Altamura 20

Latina 19

Foggia 19

Giugliano 16

Picerno 15