Serie C: vola il Benevento, frena il Catania, crollano Salernitana e Cosenza. Risultati e classifica
Siracusa e Trapani rispondono con le vittorie alle crisi societarie
06 Gennaio 2026 - 13:55 | Redazione
Non sono mancate le sorprese al ritorno in campo in questo 2026. Il Catania viene fermato dal Foggia, il Cosenza spreca l’opportunità di avvicinarsi alla vetta e perde in casa con il Monopoli, vola il Benevento di Floro Flores alla quinta vittoria consecutiva, la vera sorpresa è la Casertana, adesso al quarto posto. In caduta libera la Salernitana.
I risultati della giornata
Picerno – A. Cerignola 1-1
Cavese – Sorrento 1-0
Atalanta U23 – Latina 1-2
Foggia – Catania 1-1
Potenza – Giugliano 0-0
Siracusa – Salernitana 3-1
Trapani – Casarano 1-0
Altamura – Casertana 0-2
Benevento – Crotone 2-1
Cosenza – Monopoli 0-2
La classifica
Benevento 44
Catania 42
Salernitana 38
Casertana 38
Cosenza 36
Monopoli 30
Crotone 28
Casarano 28
Trapani 26
Potenza 26
A. Cerignola 25
Atalanta U23 22
Cavese 21
Sorrento 21
Siracusa 21
Altamura 20
Latina 19
Foggia 19
Giugliano 16
Picerno 15