Serie C, Dierre: Jovan Milijanic : ‘Vogliamo continuare a vincere’

Un derby sudato, combattuto fino all’ultimo secondo, e una vittoria di squadra che sa di carattere. È con queste sensazioni che la Dierre si prepara alla prossima sfida, dopo il successo nel derby contro la Gioiese. A raccontare le emozioni del match è uno dei protagonisti, il cestista montenegrino Jovan Milijanic.

“Arriviamo da un derby, un derby con forza, con una bella prova di gruppo, resistendo a un grande avversario“, esordisce Milijanic. La partita è stata un autentico rollercoaster, come spesso accade negli scontri diretti. “Sì, sicuramente siamo stati bravi nel terzo quarto a ribaltare, diciamo, da sotto di 12 punti. Come ogni derby, sono sempre partite toste e abbiamo avuto alti e bassi. Però alla fine la cosa più importante è la vittoria. Quindi abbiamo vinto, siamo felici“.

La soddisfazione, però, non cancella la voglia di migliorare. “Ci dobbiamo allenare ancora un bel pò per arrivare a quel punto in cui non abbiamo più questi bassi, che abbiamo avuto in tutte le partite dell’inizio del campionato. Però alla fine vincere è importante, e il momento più importante è stata la rimonta, immagino“. Proprio il terzo periodo è stato il punto di svolta, anche se l’inizio non è stato dei migliori. “Sì, sicuramente il terzo quarto è stato… siamo entrati un po’ “mosci”, ci siamo fatti battere in difesa abbastanza facile. Però poi comunque abbiamo recuperato“. Una reazione di orgoglio che ha permesso alla Dierre di strappare l’iniziativa all’avversario.

Milijanic ha anche parole di rispetto per la squadra affrontata. “Beh, sicuramente Gioia è una buona squadra, hanno lunghi abbastanza buoni. Hanno preso questo giocatore nuovo, Intini, che contro di noi ha giocato bene. Sono una buona squadra, per come la penso io dovrebbero stare un po’ più alti in classifica. Un campo molto caldo, quindi una bella squadra“.

L’attenzione ora si sposta immediatamente al futuro. Sabato la Dierre scenderà in campo al Palacalafiore, contro Cocuzza. “È assolutamente da non sottovalutare, la classifica altrui è un po’ deficitaria, ma nessuna squadra è da sottovalutare perché nel basket ogni squadra può vincere. Per noi è una partita importante dal punto di vista mentale, vincere è sempre bello. La affronteremo come tutte le altre, sperando di portarla a casa“.

E l’altro girone? Milijanic mantiene la concentrazione sul percorso della sua squadra, pur riconoscendo le rivali più pericolose. “L’altro girone ha un paio di buone squadre. Noi per adesso andiamo piano piano. Sicuramente a febbraio, quando finisce questa prima fase e ci incontreremo, vedremo. È difficile valutare ora. Però sicuramente l’Alfa e Gela sono ottime squadre“.